Russiagate, l'esclusiva AdnKronos: «Mifsud si nascondeva, temeva di essere ucciso»

Caro Stephan, di ciò che vorrai inoltrare al procuratore speciale Durham sei responsabile in proprio. Credo di avere più volte chiarito l'estraneità della Link e di noi come persone ai fatti del cosiddetto Russiagate (che peraltro non conosco) e ritengo che siano Lcu e Gem, semmai, ad aver subito danni reputazionali da queste "chiacchiere" infondate. Occorrerà fare una riflessione su questi danni una volta terminati i vari accertamenti in corso, ma nel frattempo non credo sia utile continuare a discutere di questo argomento

Mifsud si teneva fuori dai riflettori, ma girava abbastanza liberamente anche se usava una carta di identità italiana a nome Joseph Di Gabriele, credo fosse il cognome della madre. Me la mostrò, l'ho vista con i miei occhi. Lui era convinto di poter tornare presto alla normalità, mi disse: "Appena esce il Rapporto Mueller sarò fuori da questa storia, perché arriverà l'impeachment di Trump". Invece, i contatti tra Trump e la Russia non furono mai dimostrati e, al contrario, Mifsud fu accusato di aver fornito a Papadopoulos quel materiale 'sporco' su Hillary Clinton. Se Mifsud parla, ha le prove per dimostrare le cose che ha detto nel nastro e fuori dal nastro: sarebbe un grosso problema per un sacco di persone negli Stati Uniti. Sul Russiagate, il reato grave non è stato lo spionaggio su Trump, ma la fabbricazione di prove per giustificare l'inchiesta di Mueller. A Mifsud è stato chiesto di presentare Papadopoulos ai russi, per creare il caso. Mifsud poi è stato nascosto e minacciato per sostenere quell'indagine. Nessuno sparisce così in Europa, se non per una cosa di Stato o di mafia. Secondo me Joseph deve collaborare con l'indagine, lui è una vittima. Ora che ho parlato con Durham, gli americani sanno tutto...

