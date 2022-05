«L'esercito russo è molto più debole dopo l'invasione in Ucraina»: il rapporto dell'intelligence britannica

La Russia ha perso un quarto delle sue forze di combattimento schierate in Ucraina dall'inizio dell'invasione. Lo afferma l'intelligence del Regno Unito nel suo rapporto giornaliero sulla guerra. Secondo gli 007 di Londra, l'esercito di Putin dal 24 febbraio a oggi avrebbe schierato 120 gruppi tattici di battaglione, circa il 65% della loro intera forza di combattimento terrestre. Di questi, il 25% sarebbe stato «reso inefficace dal combattimento. Alcune delle unità più importanti dell'esercito della Russia, comprese le forze aviotrasportate VDV, hanno subito i più alti livelli di logoramento», le informazioni diffuse dal ministero della Difesa britannico.

Le difficoltà della Russia

Le difficoltà sono evidenti, nonostante Mosca provi a nasconderle. Putin, che avrebbe preso il controllo delle operazioni di guerra, starebbe avanzando «richieste impossibili» secondo i generali russi impegnati sul campo di battaglia. L'invio del colonnello Gerasimov (uno dei tre che detengono i codici del nucleare) è l'ennesima prova dei problemi che Mosca sta riscontrando nella guerra con l'Ucraina. I morti tra le fila russe, secondo quanto affermato dal ministero della Difesa ucraino, sarebbero già oltre quota 25.000. I soldati, molto spesso giovani e inesperti, si ritrovano a combattere senza i mezzi necessari.

Resta atta l'attenzione attorno alla data del 9 maggio, giorno in cui Putin potrebbe dichiarare «guerra totale» all'Ucraina. Il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze hanno colpito dozzine di obiettivi militari nell'Ucraina orientale nelle ultime 24 ore, comprese concentrazioni di truppe e armi e un deposito di munizioni vicino a Chervone nella regione di Zaporizhzhia. Funzionari occidentali affermano che la Russia sta avanzando lentamente nella sua offensiva orientale e ha catturato alcuni villaggi, ma sta infliggendo pesanti vittime civili attraverso bombardamenti indiscriminati.

IL PIANO - «La modernizzazione del suo equipaggiamento fisico non ha messo in condizione la Russia di dominare l'Ucraina», si legge nell'aggiornamento dell' intelligence britannica, secondo cui «i fallimenti nella pianificazione strategica e nell'esecuzione operativa non hanno permesso di tradurre la forza numerica in un vantaggio decisivo». L' intelligence di Londra ricorda che «il bilancio della Difesa russo è circa raddoppiato tra il 2005 e il 2018, con investimenti in diverse capacità aeree, terrestri e marittime di fascia alta. Dal 2008 questo è alla base del vasto programma di modernizzazione militare New Look».

