Chiude il locale per far passare il Natale in famiglia ai dipendenti. Il gesto del ristoratore divide: «Bravo, ma i clienti?» La decisione del ristorante scatenando un appassionato dibattito online







di Redazione Web Il ristorante O Noso Lar a San Cibrao in Spagna ha suscitato un'ondata di commenti e reazioni contrastanti dopo che il proprietario, Jesús María López Rey, ha annunciato la chiusura del locale nei giorni festivi durante il periodo natalizio, consentendo al suo team di trascorrere le festività con le loro famiglie. Il post virale, condiviso su Twitter da "Soy Camarero", ha raggiunto piùdi 90mila visualizzazioni, scatenando un appassionato dibattito online. ¡Así si! 👏👏👏 pic.twitter.com/2gfdk8zExl — Soy Camarero (@soycamarero) December 22, 2023 La reazione delle persone La decisione di López Rey di chiudere il 23, 24, 25, 30 e 31 dicembre e il 1 gennaio, è stata descritta come una lunga tradizione, una scelta che da sette anni li contraddistingue. L'obiettivo è offrire al suo personale l'opportunità di condividere momenti speciali con i propri cari durante la stagione natalizia. La notizia ha generato un'ondata di chiamate e messaggi di supporto, elogiando il proprietario per il suo approccio incentrato sui dipendenti. Le reazioni online riflettono una varietà di opinioni. Un cameriere ha invece scritto: «Lavoro in un bar e sarebbe bello ovviamente se lo facessimo tutti, ma poi dove andrebbe la gente a bere o a mangiare?» Questo caso non è unico nella regione di A Mariña, dove diversi ristoranti hanno scelto di chiudere durante le festività natalizie. La discussione online evidenzia le diverse prospettive sulla relazione tra le esigenze dell'azienda e l'importanza di garantire il benessere e il bilanciamento tra lavoro e vita familiare dei dipendenti. Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Dicembre 2023, 12:12

