Maltempo nel Regno Unito: traffico, treni e aeroporti in tilt. Tutto bloccato a pochi giorni dal Natale

Venerdì 20 Dicembre 2019, 13:25

Giorni difficili per il. Leche si sono accanite sull'Inghilterra stanno rendendo difficili gli spostamenti ai cittidini in un periodo, come quello natalizio, già di per sé caotico. Le inondazioni stanno rallentando in treni e bloccando le strade in tutto il sud-est dell'Inghilterra.Southern Railway, Thameslink e Gatwick Express stanno attualmente subendo gravi disagi a causa dell'inondazione di binari e stazioni. Ai passeggeri è stato caldamente consigliato di non viaggiare o di trovare percorsi alternativi. La Southern ha dichiarato in un annuncio: «A causa delle piogge costanti, il livello dell'acqua ha raggiunto l'altezza del livello del binario, questo significa che i treni non sono in grado di transitare. Network Rail ha inviato un team di manutenzione dei binari nell'area per valutare e intraprendere qualsiasi azione possa aiutare». Highways England ha dichiarato che l'M23 nel Sussex è chiuso in entrambe le direzioni a causa delle inondazioni.Difficoltà anche negli aeroporti di Heathrow, Luton e London City. Intanto l'allerta meteo continua e secondo gli esperti le precipitazioni continueranno per tutto il week end.