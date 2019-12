Caos treni sulla Roma-Napoli: alta velocità in tilt per un guasto. Rabbia pendolari a Termini

Pesanti disagi ai viaggiatori si registrano in particolare alla stazione Termini di Roma dove i convogli provenienti da Napoli hanno ritardi anche di 130 minuti, così come quelli in partenza per Torino (90 minuti), Venezia (70 minuti) e Milano (un'ora).

Odissea sulla Roma-Napoli, ma stavolta il maltempo non c'entra. Quasi tutti i convogli Alta velocità e regionali stanno accumulando ritardi anche oltre i 130 minuti per un guasto sulla linea. Dalle 16.50 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata fra Ceccano e San Giovanni, sulla linea AV, per un guasto agli impianti di gestione del traffico ferroviario. Ialta velocità viaggiano sulle linee convenzionali Roma - Napoli via Formia e Roma - Napoli via Cassino registrando ritardi fino a 90 minuti. Ripercussioni e cancellazioni anche per alcuni convogli del trasporto regionale. I tecnici di, immediatamente intervenuti, sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura.Leggi anche >Venerdì 13 dicembre era stata un'altra giornata di caos per le ferrovie. Ritardi fino tre ore per i treni in partenza dalla stazione Termini. I riscontri dei tecnici avevano accertato che le avverse condizioni meteo avevano provocato la caduta di un cavo di Terna, Gestore elettrico nazionale sulla linea di alimentazione dei treni. Sul tabellone a Termini anche ritardi di 180 minuti con tanto di indignazione sui social. Inferno tra i pendolari alla stazione.