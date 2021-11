Regina Elisabetta, Natale senza Harry e Meghan: ecco come passerà le feste

LOLNEWS.IT - Solo qualche settimana fa la Regina aveva tenuto tutti con il fiato sospeso per via delle sue precarie condizioni di salute: i problemi alla schiena l’hanno portata a disertare eventi importanti a cui teneva, come il Remembrance Day, e ritirarsi per qualche giorno nelle sue stanze. Come sta ora? Secondo quando riporta il Mirror, l’arzilla 95enne sta molto meglio e si è ripresa dallo stop forzato imposto dai medici. Anzi è già tornata a farsi vedere in pubblico e gestire di nuovo la sua fitta agenda anche se Carlo, Camilla, William e Kate – i nuovi Fab Four – le sono di grande aiuto. Con il Natale alle porte, è ora che Sua Maestà inizi a fare programmi... Arriva una gran bella notizia! (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 12:16

