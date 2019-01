Sabato 5 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non è la prima volta che accade, ma questa volta molti utenti sul web sono cascati di fronte alla notizia delladelladel Regno Unito. Unaassolutamente, ma diventataanche a causa di alcuni finti screenshot di notizie su siti di informazione di fama mondiale.Tra i finti screenshot più gettonati, compare quello della CNN, che però non ha mai dato la notizia della morte della sovrana britannica. Anche perché la, a, gode di buona salute nonostante qualche acciacco dovuto alla sua veneranda età.La notizia falsa ha però fatto il giro del mondo e sul'hashtagè diventato subito trending topic. Molti utenti non hanno gradito affatto la, ma anche questa volta viene da chiedersi: possibile che basti un'immagine ritoccata per diffondere una notizia falsa? E soprattutto: perché solo in pochi si sono presi la briga di andare a controllare se fosse vero, prima di pubblicarla sul web?