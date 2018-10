Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come fari rapinatori? Semplice. Tutto sta nel dire: “Passate più tardi, ora non ho soldi”. Questa storia, a tratti surreale, viene dal. Sabato scorso, intorno alle 15, a Montignies-Sur-Sambre, una banda di quattro rapinatori si presenta nel negozio di sigarette elettroniche di Didier. Sono loro a minacciarlo con una pistola quando, dopo una chiacchierata, è il proprietario stesso a spiegare che l'orario per fare una rapina non era dei migliori. Infatti, gli dice che alle 3 del pomeriggio la cassa non è piena e che sarebbe stato meglio per loro passare alle 18.30.Didier nel frattempo chiama la, raccontando del prossimo ritorno dei malviventi. Gli agenti quasi non credevano alle sue parole ma, nel dubbio, hanno preferito assecondarlo. Infatti Didier credeva davvero di averli convinti. E così è stato.Alle 17.30 la banda ritorna nel negozio, con un'ora di anticipo. La polizia non era ancora pronta per il blitz, così Didier non si perde d'animo e dice ai rapinatori: “Vi ho detto che dovevate venire alle 18.30, andate via”. E così, diligentemente, i rapinatori hanno rispettato per la seconda volta il volere del proprietario. Dopo poco, però, sono ritornati. Gli agenti, nel frattempo, si erano nascosti nell'ufficio ed è così scattato il blitz per arrestarli.