Rapina una banca ma non andrà in carcere: la singolare motivazione che ha sorpreso tutti

Nello scorso novembre, fingendo di essere armato, era riuscito ae a fuggire con il bottino. Oggi, a distanza di quasi tre mesi, per unè giunta la prima condanna in tribunale, che però gli permetterà di. L'età avanzata dell'imputato, però, non c'entra: le motivazioni alla base dell'accordo tra i giudici e i legali dell'uomo, infatti, sono decisamente insolite.Era il 18 novembre dello scorso anno quando, indossando una maglia con lo slogan di Donald Trump, "Make America Great Again", si era presentato in una filiale bancaria di Boca Ratòn, in Florida. Qui l'uomo, sostenendo di essere armato, aveva minacciato un cassiere intimando di consegnargli 1100 dollari (poco più di mille euro) senza far scattare alcun allarme.L'impiegato della banca, a quel punto, aveva consegnato 2000 dollari in contanti al 74enne. Quel gesto, però, era stato inaspettatamente rifiutato. «Mi hai dato troppo,», la nuova, perentoria richiesta dell'anziano rapinatore, che poi si era dileguato ma era stato riconosciuto da diverse persone e facilmente identificato e rintracciato dalla polizia. Agli agenti che lo avevano arrestato, l'uomo aveva spiegato: «Sono rimasto vedovo da poco e me la passo male, avevo realmente bisogno di quei soldi».Alla fine, una volta imputato,è arrivato a processo ed è stato condannato: lo riporta la Associated Press . I giudici, però, hanno deciso di risparmiargli il, dal momento che l'uomo si era "accontentato" di una cifra da lui giudicata necessaria e non di un importo maggiore. Per questo motivo, l'uomo dovrà semplicemente restituire i soldi ottenuti con la rapina e dovrà passare dieci ore di lavori socialmente utili al mese, per un anno.