Ragazzino di 13 anni ucciso dalla polizia: aveva le mani alzate. Orrore e proteste negli Usa VIDEO

Ammazzato a colpi di pistola a 13 anni, mentre alzava le mani in segno di resa a Chicago. La vittima è il tredicenne Adam Toledo, e dopo la diffusione del video che mostrava l'uccisione del ragazzino si sono scatenate nuove proteste contro la polizia americana, con la tensione in città alle stelle. La morte di Adam è avvenuta il 29 marzo, al termine di un inseguimento da parte degli agenti.

Il sindaco Lori Lightfoot è sceso in piazza insieme alla comunità latina e ha invitato a mantenere la calma. Anche se, parlando del video, lo ha descritto come «un filmato difficile da guardare» e affermato che «abbiamo deluso Adam». Inizialmente la polizia aveva detto che il ragazzo era armato, ma nel video si vede chiaramente che alza le mani e che l'agente Eric Stillman, 34 anni, gli spara al petto da una distanza ravvicinata. Citata dalla Cnn, la polizia afferma che il ragazzo avesse in mano una pistola che è stata poi recuperata a pochi metri dal corpo del ragazzo.

