Molestata nel camerino da Primark: «Due uomini sono entrati mentre mi cambiavo». Il racconto choc

Si stava cambiando nel camerino di Primark, quando due uomini hanno aperto la tendina, uno dopo l'altro. Un fatto che Charlotte Kirby, ragazza britannica di 25 anni, ha raccontato come uno «choc». La giovane ha parlato della sua esperienza in un video postato su TikTok, che ha raggiunto quasi 2 milioni di visualizzazioni.

Il racconto di Charlotte Kirby

«Sento di aver bisogno di raccontare cosa mi è successo - ha detto Charlotte -. Ero entrata da Primark a Cambridge e stavo provando alcuni vestiti in uno spogliatoio unisex, una cosa che adoro perché fa sentire tutti inclusi. Ma per due volte alcuni uomini hanno aperto il la tendina e si sono avvicinati a me. Fortunatamente, entrambe le volte indossavo dei vestiti ma avrei potuto facilmente essere nuda».

«Erano due persone diverse, ma chiaramente appartenevano allo stesso gruppo - continua la ragazza -. C'erano tanti spogliatoi disponibili, quindi non si può dire che stessero solo controllando se c'era qualcuno o meno. Entrambe le volte sono rimasto scioccata e ho detto "oh, scusa" come se fosse colpa mia. Voglio solo dire a tutti di stare attenti. E se vai in uno spogliatoio, non farlo da solo. Io non lo farò mai più», ha concluso.

