Viaggia con marito e figli, ma nel frattempo chatta su Tinder: il video su TikTok. «Dirà che sono solo amici?»

Ben ventidue notifiche di Tinder ad aspettarla. Di fianco a lei in aereo marito e due figli, ignari. La donna pensa forse di farla franca, ma una passeggera la riprende con il telefono e posta il video su TikTok. «Forse hanno un matrimonio aperto? Sono confusa», scrive la ragazza.

Tinder, la moglie scoperta in aereo

Tradire nel 2022, si sa, è facile. Basta volerlo. La parte difficile è resistere alle tentazioni delle decine di app che permettono di mettersi in contatto con centinaia di potenziali partner in pochi secondi. Qualcuno riesce a dire «no», restando fedeli. Altri invece si arrendono alle tentazioni. È il caso (probabilmente) di questa donna, ripresa in aereo da una passeggera che ha prima inquadrato il suo telefono e l'icona di Tinder - l'app di incontri più famosa al mondo -, poi l'anello al dito che svela che si tratta di una donna sposata. Vicino a lei, secondo il racconto della ragazza, c'erano i figli, ma soprattutto il marito. La cosa strana è che la donna teneva l'app in bella vista sulla home del telefono, come se non avesse nulla da nascondare. Da qui la domanda di chi ha ripreso la scena: «Forse hanno un matrimonio aperto?».

Oltre 4 milioni di visualizzazioni

Il video è stato riprodotto 4.4 milioni di volte e ha ricevuto oltre 200mila like. Tantissimi i commenti di utenti che si sono divisi tra l'ironico e il critico. «Dirà a suo marito che erano solo amici», scherza un utente. «Dillo subito al marito», le commenta un altro. «Ma non avete pensato che quello potrebbe non essere il marito?», si domanda un terzo utente. «Magari non è un segreto. D'altronde le notifiche sono in bella vista e non le nasconde», osserva un altro.

