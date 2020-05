Esce per fare una passeggiata e scompare nel nulla, 16enne trovata morta in un bosco

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 18:16

Aveva detto ai suoi amici dima si sono. Louise Smith,scomparsa nell'area di Leigh Park, nell'Hampshire, Regno Unito, è stata trovata mo. Le analisi sul suo corpo hanno confermato l'ipotesi di omicidio.Secondo una prima ricostruzione la 16enne sarebbe stata uccisa prima che il suo corpo venisse abbandonato in una zona boschiva. Louise aveva detto ai suoi amici che sarebbe uscita per prendere una boccata d'aria, ma nessuno l'ha più vista tornare così la famiglia ha lanciato l'allerta. Dopo 14 giorni è stata trovata cadavere in un'area vicina a quella in cui è stata vista per l'ultima volta.Non si conoscono ancora le cause del decesso, ma per ora le autorità hanno arrestato una coppia di sposi, Shane e Chazlynn Jayne Mays, (noti come Cjay), entrambi 29enni, i quali per primi hanno denunciato la scomparsa della 16enne, avvisandone anche la madre. Inizialmente l'accusa era di rapimento, ora invece è quella di omicidio. La famiglia di Louise è sconvolta per l'accaduto e aspetta che si faccia chiarezza sulla sua terribile scomparsa, come riporta anche la stampa locale