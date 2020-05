Gemelline di tre anni morte nella casa incendiata davanti alla madre: «Sono state trovate mano nella mano»

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Maggio 2020, 22:24

muoiono nella casa incendiata davanti alla madre: «Sono state trovate mano nella mano». È avvenuto tutto in pochi minuti:due gemelline di tre anni, sono rimaste chiuse dentro e sono state divorate dalle fiamme dell'incendio divampato nella loro casa. La mamma, di 29 anni, ha assistito impotente alla tragedia avvenuta lunedì auna cittadina del. Quando sono state ritrovate erano rannicchiate e mano nella mano.La giovane donna è rimasta fuori con il figlio più grande e mentre osservava il rogo urlava disperatamente. L'intervento dei vigili del fuoco, per quanto tempestivo, non è bastato a domare l'incendio e salvare la vita alle due bambine. Bob Noble, dirigente di polizia del distretto di Riverina, ha spiegato l'ipotesi più probabile tra le possibili cause del rogo: «L'incendio potrebbe essersi propagato dal camino acceso, è una tragedia che non colpisce solo la famiglia, gli amici e i vicini, ma tutta la nostra comunità».Un dolore condiviso anche da una vicina: «Aisha e Lailani erano nate premature e all'inizio avevano avuto diversi problemi, ma i suoi genitori erano riusciti a superare un momento così delicato. Ora questo: non riesco a spiegarmi tutto questo male e tutto questo dolore».