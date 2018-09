Storica inversione di tendenza per l'esportazione di Prosecco in Regno Unito, dopo oltre 10 anni di crescita ininterrotta: nel 2018, per la prima volta, si registra undi Prosecco esportate oltre Manica, emerge da un'analisi dellarelativa al primo semestre dell'anno. L'analisi riguarda gli effetti dellasul vino italiano più esportato al mondo, in occasione dell'annuncio di un vertice straordinario per evitare il fallimento del negoziato.La Gran Bretagna è ilfuori dall'Italia, davanti agli Stati Uniti: più di una bottiglia su quattro, tra quelle consumate all'estero, viene stappata nel Paese britannico. Ma gli scambi commerciali hanno avuto ripercussioni tremende derivanti dalle tensioni dei negoziati sulla Brexit, dall'andamento dei tassi di cambio, ma anche - tutto il mondo è paese - da alcuneche cercavano di screditare le 'bollicine' made in Italy, come quelle che facevano credere come bere troppo Prosecco potesse portareper via di zuccheri e grassi saturi.Per la Coldiretti a incidere potrebbe essere stata anche la legislazione sull'etichettatura dei prodotti alimentari con il cosiddettocon adesivi rossi, gialli o verdi per indicare la quantità nei prodotti di grassi saturi, zuccheri e sale. Particolare che, secondo la Coldiretti, potrebbe portare tantissimi prodotti italiani - tra cui lo stesso Prosecco - a scomparire dagli scaffali ingiustamente. Gli adesivi indicano infatti solo la