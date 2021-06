La principessa di Dubai Latifa riappare su Instagram: lontana dal padre insieme a una sua amica in Spagna

La principessa di Dubai Latifa, che sarebbe in fuga dal padre Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dopo essere stata sequestrata nel 2018, sarebbe apparsa su Instagram insieme a un'amica. La donna, stando alla didascalia del post si troverebbe in Spagna dove avrebbe preso parte a una "festa europea".

L'amica con cui si trova è stata identificata come Sioned Taylor e sarebbe un ex membro della Royal Navy. La didascalia scritta da Taylor, punteggiata da una faccina sorridente, recitav: “Grande vacanza europea con Latifa. Ci stiamo divertendo ad esplorare!”. Pare quindi che la principessa sia in buone mani e abbia anche il tempo di trascorrere dei momenti felici e spensierati.

Nel mese di marzo Latifa aveva lamentato di essere prigioniera del padre, di non essere libera di muoversi e vittima di abusi. Ma nello stesso annunciava una fuga da Dubai che avrebbe, a quanto pare, avuto un esito positivo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA