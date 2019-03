Un prete è stato pugnalato mentre diceva la messa nell'Oratorio di Saint-Joseph a Montréal, in Canada, questa mattina. Quando la polizia ha raggiunto il posto, il responsabile dell'aggressione era già stato fermato dal servizio di sicurezza.



Il sacerdote aggredito, rettore dell'oratorio, è rimasto ferito in modo leggero ed è stato ricoverato in ospedale.