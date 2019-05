Pret a Manger compra Eat: ne farà una catena di ristoranti vegetariani e vegani

come scrive l’Independent , catene come Greggs e Impossible Foods hanno visto il loro valore salire vertiginosamente negli ultimi anni. Impossible Foods in particolare, sbarcata in borsa a Wall Street, è salita in due giorni ad un valore di 4 miliardi di dollari. D’altra parte Eat stava facendo i conti con una crisi inesorabile, che avrebbe portato alla chiusura di diversi ristoranti: la vendita a Pret, con tanto di cambio di nome dei ristoranti in ‘Veggie Pret’, scongiurerà la chiusura e la perdita di posti di lavoro. Pret a Manger ha deciso di espandersi nel settore vegetariano/vegano anche per i risultati avuti dai suoi concorrenti:, catene come Greggs e Impossible Foods hanno visto il loro valore salire vertiginosamente negli ultimi anni. Impossible Foods in particolare, sbarcata in borsa a Wall Street, è salita in due giorni ad un valore di 4 miliardi di dollari. D’altra parte Eat stava facendo i conti con una crisi inesorabile, che avrebbe portato alla chiusura di diversi ristoranti: la vendita a Pret, con tanto di cambio di nome dei ristoranti in ‘Veggie Pret’, scongiurerà la chiusura e la perdita di posti di lavoro.

Giovedì 23 Maggio 2019, 11:13

si allarga e si espande nel settore del cibo vegetariano e vegano: la catena di fast food britannica ha infatti in programma di acquisire la rivale, fondata nel 1996, che gestisce poco meno di un centinaio di ristoranti quasi tutti a Londra.Non sono ancora state rese note le cifre dell’accordo ormai in vista. Pret a Manger, catena specializzata in sandwich e insalate, gestisce 450 negozi in nove Paesi: l’idea è quella di acquisire Eat per trasformare i suoi ristoranti in locali vegetariani, chiamandoli Veggie Prets. Delle centinaia di fast food Pret a Manger in giro per l’Europa infatti solo quattro sono vegetariani o vegani.