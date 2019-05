Gruppo Arcadia, prevista la chiusura per 23 negozi daTopshop a Topman: «A rischio 520 posti di lavoro»

Giovedì 23 Maggio 2019, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'impero commerciale dipotrebbe sgretolarsi. Come riporta, è prevista laIl gruppo Arcadia ha detto che le filiali di Dorothy Perkins, Burton,e Topman erano tra quelle che avrebbero fatto scattare l'allarme.come parte di un piano di salvataggio. «In un contesto di sfide al dettaglio sfavorevoli, mutevoli abitudini dei consumatori e concorrenza online in continua crescita, abbiamo seriamente considerato tutte le possibili opzioni strategiche per riportare il gruppo su una piattaforma finanziaria stabile», ha affermato l'amministratore delegato di Arcadia Ian Grabiner.«Garantiremo che tutti i colleghi potenzialmente interessati siano tenuti pienamente informati mentre chiediamo l'approvazione dei nostri creditori sulle attuali proposte di CVA».