Borse di Prada scontate a 20 euro sul sito: ma non è come sembra

Se le scarpe Lidl vanno a ruba, cosa può succedere se brand famosi come Prada mostrano prezzi scontatissimi per gli accessori in vendita online? La clientela della succursale giapponese della casa di moda italiana è rimasta sbalordita dopo che sulla piattaforma e-commerce sono apparse borse dal costo massimo di 2.400 yen, circa 20 euro. Oggetti che solitamente hanno prezzi proibitivi. Gli amministratori del sito sono stati costretti a bloccare gli acquisti e hanno riconosciuto l'errore tecnico, mentre la notizia faceva il giro del mondo.

Secondo quanto riporta l'Independent, i clienti di Prada Japan si sono accorti dei prezzi bassissimi di borse e accessori griffati la scorsa settimana. Il costo per i pezzi della nuova collezione partiva da 500 yen, 4 euro, una piccolissima parte di quello effettivo. Dopo che gli screenshot hanno fatto il giro di Twitter, il sito ha ammesso di aver avuto un «problema di visualizzazione dei prezzi» online.

L'11 novembre, infatti, Prada Japan ha rilasciato una dichiarazione su Twitter: «Attualmente, c'è un problema con la visualizzazione del prezzo nel negozio online ufficiale di Prada e non è possibile acquistare. Stiamo lavorando per il recupero. Ci scusiamo sinceramente per gli eventuali disagi causati ai nostri clienti». Non è stato possibile comprare fino alle 24 ore successive, quando il marchio ha annunciato sui social di aver risolto il problema. Al di là dei tweet, Prada non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica o spiegazione per l'incidente dei prezzi. GQ riferisce che è stato il risultato di un errore di programmazione.

現在プラダ公式オンラインストアにて価格表示に不具合が発生し、ご購入いただけない状態となっております。復旧に向けて対応中でございます。お客様にはご不便ご面倒をおかけし誠に申し訳ございません。 — PRADA JAPAN (@prada_japan) November 11, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 15:42

