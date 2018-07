Poliziotti obesi? Arrivano i provvedimenti: o dimagriscono o saranno sospesi

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Negli ultimi 18 mesi oltre 100 agenti hanno perso la vita per uno stile di vita non adeguato. Per questo motivo i capi della polizia indiana hanno preso provvedimenti invitando i suoi dipendenti a mettersi in forma, perdere peso e riprendere la via corretta per il ruolo per il quale sono stati investiti.Le conseguenze? Rischiano la sospensione immediata. Le malattie legate allo stile di vita sono comunemente causate da abuso di alcol, droghe e fumo, alimentazione malsana, mancanza di attività fisica e stile di vita sedentario.Ai comandanti di tutti e 12 i plotoni è stato ordinato di identificare membri dello staff che sono pericolosamente sovrappeso e di sottoporli a una dieta sana e a un regime di esercizio rigoroso. Al personale verrà data una scadenza per ridurre il proprio peso, coloro che non riusciranno a farlo si troveranno ad affrontare azioni disciplinari.