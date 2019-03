Perde molti capelli e crede sia colpa dello stress, invece Emma è stata avvelenata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha iniziato ae ha creduto fosse colpa dello, ma in realtà erain casa. Emma Marshall, 29enne di Londra, era convinta che il troppo stress sul lavoro le stesse facendo perdere i capelli, ma quando ha fatto analisi più approfondite ha scoperto che i suoi eranodovuti proprio a una muffa presente nel suo appartamento.La ragazza si è trasferita ad Hackney, ad est della città, nel 2015, e dopo un anno ha iniziato ad avere una serie di problemi: le sono comparsi rush cutanei, era ingrassata, aveva improvvise perdite di memoria, mal di testa e aveva iniziato a perdere capelli. A lungo ha pensato che non ci fosse correlazione tra i suoi malori fino a quando, come riporta anche il Mirror , non ha deciso di rivolgersi a un medico.A lungo però le è stato detto che si trattava solo di stress, poi si è rivolta a un dottore che ha individuato la causa. Dopo essersi sottoposta ad una serie di esami, lo scorso mese di febbraio un campione di urina ha rivelato che i livelli di micotossina, causati da muffa, non erano nella norma. Emma oggi ha bisogno di diversi trattamenti per curarsi che però sono molto costosi, per questo ha avviato una raccolta di fondi online in rete. Secondo i medici ci vorrà un anno per iniziare ad avere i primi giovamenti, il lungo avvelenamento della muffa ha influito in modo molto importante sul suo stato psicofisico.