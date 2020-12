Paura a New York, uomo spara davanti alla cattedrale dopo il concerto di Natale: ucciso dalla polizia Foto

Momenti di paura a New York quando sul sagrato della cattedrale di St. John Divine, sede del vescovado, la polizia è intervenuta per fermare un uomo armato che ha aperto il fuoco verso gli agenti prima di rimanere a terra gravemente ferito e di morire poco dopo. Come racconta l'Independent, sulla scalinata della grande chiesa, che si trova ad Harlem, a due passi dal Central Park, si era appena conclusa l'esibizione di un coro di Natale, il primo evento organizzato dalla sede episcopale dall'inizio della pandemia.

Da una prima ricostruzione la polizia sarebbe intervenuta dopo la segnalazione su un uomo davanti alla cattedrale che indossava una giacca rossa e che urlava dicendo di voler essere ucciso. Con sè aveva almeno due armi da fuoco. Ad intervenire sarebbero stati gli agenti di pattuglia attorno alla chiesa. Sembra esclusa l'azione premeditata o di stampo terroristico.



L'uomo indossava un cappotto invernale nero, un berretto bianco da baseball e una maschera con la bandiera della Repubblica Dominicana. Nessun altro è rimasto ferito nell'incidente. La polizia di New York in seguito ha twittato la foto di una borsa trovata nelle vicinanze che conteneva un contenitore di benzina, corda, filo, più coltelli, una Bibbia e un nastro.



The suspect is also believed to be the owner of a bag found nearby that had a full container of gasoline, rope, wire, and multiple knives. pic.twitter.com/0srfLxB8S9

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 13, 2020