Brexit, la regina Elisabetta non registra il messaggio di auguri di Natale alla Nazione: il motivo del ritardo

La regina Elisabetta costretta ad aspettare gli esiti dei negoziati con l'Unione europea per il suo tradizionale discorso natalizio. La Brexit ha spinto a rimandare la registrazione degli auguri che ogni anno la sovrana fa alla Nazione con l'avvicinarsi del Natale. Troppo incerte le trattative, che potrebbero essere prorogate anche oltre la scadenza fissata del 31 dicembre. La posta in gioco è troppo alta e il rischio del "No Deal" è sempre più probabile. Il premier Boris Johnson e la presidente della Commissione Ue Ursula von del Leyen non hanno ancora raggiunto un accordo.

«Normalmente registra il video all'inizio di dicembre, sicuramente entro la metà del mese, ma questa volta è più tardi del solito. Si dice che potrebbe farlo mercoledì o giovedì. Il paese potrebbe essere in un posto molto diverso a seconda che ci sia o meno un accordo con l'Unione europea», ha dichiarato una fonte al tabloid The Sun.

In attesa che si capisca se dal 2021 il Regno Unito alzerà un muro di dazi e dogane, slitta la registrazione del messaggio della regina. Come sottolinea l'Independent, il discorso verterà sull'impatto della pandemia di coronavirus e sui mesi difficili vissuti dall'intera popolazione. Elisabetta II registra ogni anno il suo messaggio, prima di lasciare Buckingham Palace e di unirsi agli altri membri della Famiglia Reale. Questa volta non è chiaro come la sovrana 94enne festeggerà il Natale, mentre molti altri anziani si sono sottoposti al vaccino per poter riabbracciare figli e nipoti.

La regina si è già rivolta alla nazione tre volte quest'anno per commentare la pandemia di coronavirus e in occasione del 75° anniversario dalla fine della seconda guerra mondiale. All'inizio di questa settimana, Sua Maestà è stata vista in pubblico con la sua famiglia per la prima volta dall'inizio della pandemia quando ha accolto il duca e la duchessa di Cambridge, William e Kate Middleton, al Castello di Windsor. Tutti e tre sono stati raggiunti dal Principe di Galles Carlo, dalla Duchessa di Cornovaglia Camilla, dal Conte e Contessa di Wessex e dalla Principessa Reale con lo scopo di ringraziare i volontari e i lavoratori in prima linea contro il Covid.

