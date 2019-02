Passeggeri "non-binary": negli Stati Uniti le compagnie aeree aggiungono un'opzione a uomo e donna

Ferrari, ecco la nuova SF90: «Punterà a vincere il Mondiale».

Li chiamano passeggeri. Persone che non si riconoscono nelmaschile e femminile e che a partire dal prossimo primo giugno potranno salire a bordo dei volticon nuove opzioni stampate sul biglietto aereo. Secondo quanto riportale compagnie che fanno parte del gruppo, hanno approvato un nuovo standard internazionale (approvato anche alla IATA che rappresenta i vettori di tutto il mondo) che aggiunge alle definizioni di genere, uomo e donna, anche i termini “per accogliere tutti quei passeggeri “non-binary” che sentono di non appartenere alle due categorie.Attualmente in cinque stati americani, in particolare quelli della costa occidentale (come la California) è già possibile mettere una X sulla carta d'identità o sulla patente. Ma la materia da un punto di vista amministrativo e giuridico, è appena agli inizi, e rischia di creare confusione negli aeroporti dove i sistemi informatici non possono essere modificati perché la normativa non è stata recepita a livello nazionale. E cioè non su tutto il territorio.Per fare un esempio. Un cittadino di Los Angeles con la X sulla carta d'identità, potrebbe non essere riconosciuto dal sistema installato all'aeroporto di Philadelphia. Ma la questione per le compagnie aeree è di grande interesse. Delta, per esempio ha dichiarato che "sta pianificando di offrire un'opzione di genere non-binary durante il processo di prenotazione, per soddisfare le esigenze dei diversi clienti in tutta la nostra attività”.Southwest che "sta attualmente studiando soluzioni e i requisiti tecnici necessari per fornire ai nostri clienti opzioni di indicatori di genere non binari durante il processo di prenotazione", mentre United e Alaska che stanno "esplorando le opzioni". Ma il lancio delle nuove linee guida a giugno dovrebbe chiarire il percorso che consentirà di attuare i cambiamenti che consentiranno ai viaggiatori non-binary di prenotare voli secondo la loro preferenza.