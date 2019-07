Un passante la molesta mentre fa jogging, donna lo rincorre e lo immobilizza

Giovedì 25 Luglio 2019, 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un passante la, ma la. La vittima della molestia è infatti un', che lavora come personal trainer in una palestra a Cambridge, in Massachusetts. Le telecamere di sicurezza della zona hanno ripreso la scena e il distretto di polizia ha divulgato il video.Nelle immagini si vede una donna correre che incontra un altro uomo, a quel punto lui la palpa, lei fa pochi passi in avanti, poi però si gira e inizia a rincorrerlo. L'uomo, infatti, ha palpato la donna che però non si è lasciata molestare e ha deciso di vendicarsi rincorrendolo e picchiandolo fino ad immobilizzarlo a terra. Il video è diventato virale e Aia, mamma di 35 anni, ha raccontato cosa era accaduto.Oltre alle molestie fisiche ha spiegato che avrebbe pronunciato qualche frase molesta. Successivamente però lui sarebbe riuscito a svincolarsi ed è attualmente ricercato.