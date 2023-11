​«Ho trasmesso in streaming il travaglio a 45 mila sconosciuti e avevo anche un fotografo» Una donna ha trasmesso il travaglio in streaming su You Tube







di Marta Goggi Siobhan Miller, 37 anni, voleva partorire il suo quarto figlio a casa circondata dai suoi amici, bambini e persino sconosciuti sintonizzati su YouTube. In streaming c'erano connesse circa 45 mila persone. La scelta della donna è stata dettata dalla volontà di dimostrare che il travaglio non è «spaventoso» o «disgustoso». Il parto Il piano era filmare tutto il parto, che sarebbe dovuto avvenire in casa, ma causa della mancanza di ostetriche, Siobhan è dovuta andare all'ospedale, dove non ha potuto proseguire nelle riprese, in merito ha rivelato al Daily Star: «Volevo filmarmi. È il mio ultimo bambino e volevo avere tutto quello che potevo. Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 18:50

