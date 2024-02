Accoltella tre persone in stazione a Parigi: arrestato un uomo. «Ha una patente italiana». Uno dei feriti è grave

di Redazione web

Aggressione choc a Parigi alla stazione Gare de Lyon. Un uomo è stato arrestato dopo un'accoltellamento ai danni di tre persone, secondo quanto reso noto dalla Questura all'agenzia di stampa Afp. L'uomo, secondo il sito de Le Figaro, avrebbe presentato al momento dell'arresto una patente di guida italiana. Non si conosce ancora il motivo dell'aggressione. Secondo un rapporto provvisorio della Questura, l'attacco è avvenuto intorno alle 8:00 e ha provocato un ferito grave - che non è in pericolo di vita - e due feriti lievi.

L'aggressione è un maliano

L'individuo arrestato a Parigi, il presunto autore dell'attentato alla Gare de Lyon è "certamente di nazionalità maliana", anche se ha presentato una patente di guida italiana.

Si dice che soffra di disturbi psichiatrici e abbia 32 anni. Un imponente dispositivo militare e di polizia è stato dispiegato sul posto. L'accesso alla hall numero 3, dove è avvenuto l'attacco, è vietato mentre il resto della stazione resta aperta ai viaggiatori e i treni continuano a partire, anche se il traffico risulta rallentato in partenza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 10:07

