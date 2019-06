#incendie important à #Paris 11. Les @PompiersParis sont maîtres du feu.

198 militaires engagés. Le préfet de Police s est rendu sur place.#VotresécuritéNotrequotidien pic.twitter.com/V5qCokiFbr — Préfecture de police (@prefpolice) June 22, 2019

Sabato 22 Giugno 2019, 09:26

Tre persone sono morte nell'incendio scoppiato in un palazzo a Parigi, nell'XI arrondissement. Lo riporta il sito del quotidiano Le Parisien. Ventisette persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Sono circa200 i pompieri intervenuti per spegnere le fiamme nell'edificio che si trova al numero 7 di rue de Nemours,. Sconosciute per il momento le cause dell'incendio.NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO