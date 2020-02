Papà uccide i figli di 2 e 5 anni: li ha soffocati con il silicone per bendicarsi della ex moglie

Venerdì 7 Febbraio 2020, 13:32

Laurent F, 55enne di Dresda, in Germania, lavorava come costruttore. L'uomo non ha mai accettato la fine del rapporto con la moglie, la 27enne Marieta F, così ha ucciso di figli di 2 e 5 anni prima di provare ad ammazzare anche la ex.I piccoli Maya e Leo sono morti soffocati dopo che il papà ha spruzzato nella loro gola della schiuma poliuretanica, un silicone usato nell'edilizia come isolante. Il rapporto con la moglie era finito circa 2 anni fa, pare che avesse avuto gravi problemi economici e questo avesse indebolito la coppia. Da quel momento tra i due ci sono state diverse discussioni. L'uomo aveva anche dei precedenti per spaccio dopo essere stato sorpreso con un chilo di metanfetamine che stava cercando di contrabbandare in Germania dalla Polonia.Laurent era molto arrabbiato con la ex moglie, diceva che se era caduto in disgrazia era colpa sua, che aveva ferito la sua autostima, così per vendicarsi della donna ha deciso di colpire i suoi due bambini. Secondo la ricostruzione del delitto, come riporta anche il Daily Mail, il papà li avrebbe prima strangolati a mani nude e poi, per essere sicuro che nessuno li rianimasse, ha messo loro in gola il silicone. Infine ha provato ad uccidere la ex colpendola alla testa, ma una parrucca spessa ha attutito la botta ed è riuscita a salvarsi riuscendo a fuggire e a chiamare i soccorsi.