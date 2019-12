Il papà senzatetto cede alla figlia di 8 anni la sua coperta, ma nella notte muore assiderato

Venerdì 13 Dicembre 2019, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il papàma. Una famiglia povera a Bueng Kan, in Thailandia è stata colpita da una terribile tragedia dopo la morte del papà. Prasarn Homethong, 37 anni, era unche viveva in strada con la famiglia. Nel corso di una notte molto fredda ha ceduto la sua coperta alla figlia di 8 anni, ma per lui non c'è stato scampo.L'uomo è morto di freddo a causa del brusco calo delle temperature che si è registrato nel nord del paese dovuto ad una perturbazione in arrivo dalla Cina. Il papà viveva in strada con le sue due figlie, dopo il divorzio dalla moglie. Si era stabilito in una casa in costruzione dove mancavano porte e finestre, così la notte ha deciso di dare alla figlia una coperta per farla stare più calda, rinnciandovi lui, rimanendo a dormire solo con una camicia a maniche lunghe e un paio di pantaloni corti.La figlia durante la notte ha deciso di dare la coperta al papà, ma è stato a quel punto che si è accorta che qualcosa non andava e ha chiamato i soccorsi.