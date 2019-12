Clochard muore di freddo in una cascina: Riccardo aveva 56 anni

Giovedì 12 Dicembre 2019, 16:02

Unitaliano di 56 anni è stato trovatoquesta mattina in una cascina dove era solito dormire per ripararsi dal freddo. È accaduto a Castel Mella, nella provincia diA scoprire il corpo dell'uomo sono stati i proprietari della cascina, che hanno provato a dare l'allarme ma non c'era già nulla da fare. La vittima si chiamavaed era un clochard noto per stazionare da tempo nella zona. Molto probabilmente, la morte è sopraggiunta per ipotermia, anche a causa della leggera nevicata che ha colpito la zona, al confine tra i comuni di Castel Mella e Roncadelle.Sarà l'autopsia, disposta dal sostituto procuratore Francesco Carlo Milanesi, a stabilire con esattezza le cause della morte dell'uomo: si ipotizza, al momento, che il decesso sia giunto per ipotermia o per un malore.