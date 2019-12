Coppia uccide una senzatetto per intascare il suo sussidio: per mesi hanno finto fosse ancora in vita

Venerdì 13 Dicembre 2019, 18:02

per intascare il suoUna coppia ha ucciso una donna e ha nascosto il cadavere facendo credere che fosse ancora in vita, perallo stato. Flanagan e Kathleen Salmond, di Birmingham, hanno così ammazzato Lisa Bennett, invitandola a casa con una scusa.le hanno offerto un pasto e poi l'hanno uccisa. Per sbarazzarsi del corpo lo hanno gettato nella spazzatura, ma da allora della donna si sono perse le tracce. Essendo un'homeless le possibilità che qualcuno reclamasse la sua scomparsa erano bassissime, così i due per mesi hanno preso il suo sussidio per un totale di 5 mila sterline.e sono andati avanti per lungo tempo. A denunciare i due è stato il fratello della coppia, nel 2014. L'uomo si è recato alla polizia dicendo che la sorella aveva ucciso una senzatetto con la complicità del fidanzato per portare a termine una truffa. Le indagini hanno confermato la sua versione, come riporta anche la stampa locale, e i due sono finiti in manette.