Papà eroe salva la figlia 14enne mentre sta affogando in mare ma non riemerge: «Era un uomo straordinario»

Papà eroe perde la vita in mare per salvare quella della figlia. La storia arriva da Albany, in Australia, dove Warren "Wazza" Laing è morto per salvare la 14enne Miley-Jayde, mentre veniva trasportata via violentemente dalla corrente.

Warren Laing, descritto come «il cuore e l'anima della famiglia», è stato portato a riva da una persona che ha tentato di prestare i primi soccorsi prima dell'arrivo dei paramedici. Nonostante gli sforzi, l'uomo è deceduto in ospedale.

La raccolta fondi

«Aiutare i suoi nipoti, i suoi nonni, i suoi genitori e chiunque potesse era la sua ragione di vita. Ha portato felicità e risate a tutti coloro che lo hanno conosciuto e incontrato. Era un grande personaggio, il nostro Wazza», sono le parole scritte dalla cognata su GoFundMe, lanciando una campagna di raccolta fondi per le spese del funerale.

«Wazza amava l'acqua. Se non era in piscina lo trovavi in spiaggia con i bambini, nipoti compresi. Warren è morto tragicamente quel giorno, salvando la sua bellissima figlia Miley-Jayde a Middleton Beach. È morto da eroe e sarà sempre ricordato come tale», ha affermato la cognata.

