Ladispoli, papà Massimo si tuffa in mare per salvare i due figli piccoli e muore

Si è tuffato in mare per salvare i suoi figli travolti dalle onde ed è morto: i piccoli - un bimbo di 9 anni e la sorellina di 7 - si sono salvati ma per il loro papà, Massimo Armeni, di 64 anni, non c'è stato niente da fare. E' successo a Ladispoli, nota e frequentata spiaggia vicino a Roma, e lo riporta il Messaggero in un articolo firmato da Stefano Cortelletti e Emanuele Rossi.

Secondo una prima ricostruzione, la famiglia era arrivata da solo dieci minuti quando i due bambini si sono subito tuffati in acqua venendo trascinati dalla corrente in un punto pericoloso. Papà Massimo li ha subito visti in difficoltà e si è tuffato seguito subito da tre bagnini.

I bambini sono stati salvati e rivoverati all'ospedale Gemelli di Roma con l'elicottero: entrambi sono in codice rossi ma non sarebbero in pericolo di vita. Si sono invece rivelati inutili i tentativi di salvare la vita al padre, Massimo Armeni 64enne romano, di Castel di Leva, a Ladispoli in vacanza con la famiglia. L'uomo è morto poco dopo. Sulla causa del decesso stanno indagando le autorità locali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA