Offende la nuova moglie dell'ex marito su Facebook, 55enne viene arrestata

dellsudandogli dell'"idiota" e. Una donna inglese di 55 anni è stata arrestata insieme alla figlia 14enne per le offese che avrebbero arrecato alla nuova moglie dell'ex. Laleh Sharavesh è stata messa in carcere per un mese dopo il suo arrivo a Dubai dal Regno Unito ed è tutt'oggi impossibilitata ad allontanarsi dal paese.Pare che la donna abbia offeso in rete la nuova compagna del suo ex perché sconvolta dalla nuova relazione. Secondo quanto riporta il Daily Mail , la 55enne è stata rilasciata ma non può tornare in Inghilterra in attesa di essere processata da un tribunale proprio a Dubai. Con lei in galera è finita anche la figlia 14enne che però è stata rilasciata poco dopo e alla quale è stato consentito di tornare nel Regno Unito.La donna ha fatto sapere, tramite i suoi legali, di essere molto spaventata, di essere dimagrita a causa dello stress e di essere molto in ansia per il suo futuro e quello di sua figlia. Le due si erano recate a Dubai per il funerale dell'ex marito, morto d'infarto. Due anni prima l'uomo aveva lasciato la moglie ed era andato in Medio Oriente per sposare la sua nuova moglie, una fuga che aveva inasprito i rapporti fino a spingere la 55enne ad appellare in modo poco gradevole la nuova compagna.Sebbene i fatti risalissero a molto temo prima, una volta a Dubai per la donna inglese sono scattate le manette a seguito della denuncia sporta proprio dalla nuova moglie. Leleh ha provato a giustificarsi dicendo di aver parlato sull'impeto della rabbia e di non aver avuto alcuna intenzione di offendere nessuno, ma l'ultima moglie sembra convinta ad ottenere giustizia e proseguirà con la sua battaglia legale.