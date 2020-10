Norwell Lionel Roberts, il primo poliziotto nero del Regno Unito celebrato nelle metropolitane

Norwell Lionel Roberts è stato il primo poliziotto nero nel Regno Unito dopo la fine della guerra. Norwell, che è ancora in vita è stato il primo ufficiale di polizia nero a unirsi alla polizia metropolitana di Londra. Nella sua famiglia anche il nonno e il padre sono stati poliziotti, così lui ha intrapreso la stessa carriera in un momeno in cui la vita per le persone di colore non era facile.

Norwell ha ricevuto gli elogi della polizia in tre occasioni, una delle quali per il suo coinvolgimento nel 1985, quando faceva parte di una squadra che ha arrestato cinque persone in sei giorni per un omicidio a contratto. Il Commissario della Polizia Metropolitana, Sir Robert Mark, ha elogiato il contributo di Roberts a migliori relazioni tra le comunità bianche e nere. Nel 1995, Roberts ha ricevuto la Queen's Police Medal per il servizio svolto. Nel 1996, Roberts è andato a Buckingham Palace dove è stato premiato con la medaglia dal principe Carlo. Durante la presentazione, il principe Carlo ha detto a Roberts che "Abbiamo bisogno di più persone come te."

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 15:26

