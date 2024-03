Nonno deluso lascia solo 60 euro (su 600mila) in eredità alle nipoti: «Non sono mai venute a trovarmi in ospedale»

di Redazione web

Se avessero fatto visita all'anziano nonno malato qualche volta in più mentre era in vita, anziché ricordarsi di lui solo alla sua morte per reclamare l'eredità, forse oggi le sue cinque nipoti non avrebbero da lamentarsi per la cifra che l'uomo ha deciso di lasciare loro: poco meno di 60 euro a fronte di un patrimonio da oltre circa 600mila.

L'eredità del nonno

Frederick Ward Snr è morto nel 2020 e ha diviso quasi tutta la sua fortuna tra i suoi due figli viventi, Terry Ward e Susan Wiltshire, mentre ha lasciato pochi "spiccioli" alle cinque figlie adulte del suo defunto figlio Fred Jr. Ward. Il motivo è presto detto: il nonno era profondamente deluso dal fatto che le nipoti non fosssero mai andate a fargli visita durante i suoi ripetuti ricoveri in ospedale per problemi respiratori.

La disputa

La disputa sul'eredità è finita in tribunale, e un giudice dell'Alta Corte ha ritenuto «del tutto razionale» per il nonno escludere le nipoti, citando il loro «contatto molto limitato» negli ultimi anni.

Martedì 5 Marzo 2024

