Next, l'azienda vola dopo le vendite-record nel periodo di Natale

Venerdì 3 Gennaio 2020, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la flessione degli anni scorsi,torna a volare. La multinazionale britannica, che vende capi d'abbigliamento di ogni genere e prodotti per la casa, ha diffuso i suoi profitti annuali, dimostrando di aver chiuso il 2019 col 'botto'.ha goduto soprattutto di un clamoroso incremento delle vendite nel periodo di Natale, specialmente per quanto riguarda gli acquisti online. Dal 28 ottobre al 28 dicembre, infatti, le vendite totali sono cresciute del 5,2%, ma è il dato degli acquisti sul web che sconvolge: mentre le vendite in negozio sono calate del 3,9%, quelle online sono aumentate del 15,3%.La multinazionale, fondata a Leicester e da anni leader del settore in tutto il Regno Unito, è quindi in netta ripresa e il capo esecutivo del settore vendite, Richard Lim, non ha dubbi: «Finalmente si vedono i frutti di anni di investimenti nel settore digitale, lo confermano le vendite online».