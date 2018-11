Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha soloe già si trova a combattere tra la vita e la morte. La piccola Eliza Hobbs è stata trovata in condizioni disperate dentro la sua culletta dai genitori che hanno subito portato la piccola in. Sophie e Thomas si sono resi conto che qualcosa non andava dopo aver visto la loroin stato catatonico, dopo la visita hanno scoperto che aveva unaIn ospedale i medici hanno fatto di tutto per rianimarla, poi per evitare che potesse avere danni cerebrali le hanno indotto un coma farmacologico e la bimba è stata trasferita per 7 giorni al reparto di terapia intensiva. La famiglia che viene da Billingham, nella contea di Durham, ha passato ore di terrore: «All'improvviso è diventata blu e 20 medici si sono precipitati intorno al suo letto. Sembrava di essere al centro di un terremoto», ha raccontato il padre al Sun , «Ha smesso di respirare per circa un minuto ma sono riusciti a riportarla indietro».«All’inizio non riusciva neanche a piangere. Sembrava un gattino che faceva le fusa a causa del gonfiore sul petto e nella trachea. È come se potessi percepire il suo dolore», ha proseguito spiegando che la bronchite a quell'età per la piccola sarebbe potuta essere fatale. Secondo i genitori a scatenare il virus sarebbe stato un bacio da parte di una persona che aveva un raffreddore o un'influenza e che, incautamente, è entrato a contatto con la bambina. Per questo motivo la coppia ha voluto raccontare la storia e lanciare un messaggio importante: quello di non baciare bambini così piccoli perché le loro difese immunitarie potrebbero non riuscire ad affrontare quello che per un adulto è un banale virus stagionale.