Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laè stata trovata priva di vita in un, la mamma e il papà di Pearl sono stati arrestati. La bambina è statadi un uomo che stava facendo trekking, l'animale ha iniziato ad abbaiare e quando il padrone si è avvicinato ha scoperto il corpo della neonata.Il ritrovamento, come riporta il Telegraph , è avvenuto lo scorso aprile a Heywood, vicino a Rochdale, ma in questi giorni sono stati individuati i genitori. In manette sono finiti un uomo di 48 anni e una donna di 33: la mamma, secondo la ricostruzione, avrebbe partorito la bimba nel bosco per poi abbandonarla.Intanto continuano le indagini per capire se la piccola al momento del parto fosse ancora viva, il suo corpicino è stato trovato senza vestiti e pannolini, potrebbe essere quindi anche morta di freddo. Non si conoscono le cause di questo abbandono, per ora l'unica certezza è il modo orribile in cui è stata lasciata una creatura così indifesa.