Bambino scompare durante gita scolastica: ritrovato dopo tre ore nel bosco

E' stato ritrovato il bambino di 11 anni che si era allontanato qualche ora fa nel bosco di Portiglioni, nel comune di Scarlino (Grosseto), durante una gita scolastica. Il bimbo è stato ritrovato in buone condizioni di salute da una squadra di vigili del fuoco.



Il ragazzino aveva lasciato la strada principale dove si trovava con i compagni di classe e si era addentrato nella macchia camminando per diversi chilometri dal punto in cui era scomparso. L'alunno frequenta la prima classe di una scuola media di Follonica (Grosseto). Le ricerche hanno impegnato un vasto dispiegamento di forze tra vigili del fuoco dei comandi di Grosseto, Livorno ed Arezzo insieme ai carabinieri, al 118, al Soccorso alpino e speleologico della Toscana e squadre di volontari.

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:04