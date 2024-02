Navalny, l'annuncio della moglie Yulia: «Putin lo ha ucciso con il Novichok. Continuerò la sua battaglia»

«Scopriremo certamente chi di preciso e in quale preciso modo ha eseguito il crimine, faremo i nomi e faremo vedere le facce». Lo ha detto in un video sui social media Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei Navalny. Navalnaya ha poi commentato il rifiuto di consegnare la salma alla famiglia: «Mentono meschinamente attendendo quando svaniranno le tracce dell'ennesimo Novichok di Putin», ha detto.

«Noi sappiamo esattamente perché Putin ha ucciso Alexei tre giorni fa. E ve lo diremo presto. Scopriremo in modo definitivo chi è esattamente responsabile e come esattamente questo crimine è stato commesso». L'oppositore russo è morto venerdì scorso in una colonia penale russa. «Faremo dei nomi - ha aggiunto Yulia Navalnaya - e presenteremo le loro facce»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Febbraio 2024, 13:03

