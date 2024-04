Naufraghi sopravvivono una settimana su un atollo deserto, scrivono "help" con le foglie di palma e si salvano

di Redazione web

Un incredibile racconto di sopravvivenza si è concluso con un lieto fine nel Pacifico, dove tre pescatori di Guam sono stati salvati dopo una settimana di isolamento su un atollo deserto. La loro avventura ha avuto inizio quando il motore del loro motoscafo è andato in avaria nei pressi dell'atollo di Pikelot, costringendoli a rifugiarsi su un piccolo isolotto.

La scritta Help

Isolati e senza mezzi per comunicare, come in un film d'avventura i tre hanno usato le foglie di palma per scrivere la parola "help", aiuto, sulla sabbia della spiaggia, sperando che qualcuno si accorgesse di loro. Mentre aspettavano che il loro messaggio venisse notato, i tre naufraghi sono sopravvissuti mangiando noci di cocco e bevendo l'acqua di un pozzo trovato sull'isolotto. Le ricerche sono partite quando i loro familiari, preoccupati dal mancato ritorno, hanno lanciato l'allarme.

Il salvataggio

La Guardia Costiera USA, coordinando le operazioni di ricerca dalla base del Giappone, ha subito esteso la propria attività di soccorso, coprendo una vasta area di 78.000 miglia nautiche.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 10:17

