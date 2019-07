Ekaterina Karaglanova, arrestato il presunto killer dell’influencer. Il corpo era stato ritrovato sfregiato in una valigia

Mercoledì 31 Luglio 2019, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il presuntodellae modella di 24 anni,. Il corpo della ragazza era stato trovato sfregiato in una valigia nel suo appartamento a. L'uomo, 33 anni, è stato fermato e in queste ore sta rispondendo alle domande degli inquirenti. Sul caso è stato aperto un procedimento penale per omicidio.Non si sa ancora se l'uomo fermato sia l'ex fidanzato della instagrammer, che nei giorni precedenti alla scomparsa, era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si aggirarava furtivamente nei dintorni dell'appartamento della ragazza. Nel video si vede chiaramente una figura con indosso guanti pesanti e cappello di lana mentre trascina un bagaglio a mano. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex compagno della influencer non avrebbe mai accettato la fine della loro relazione.