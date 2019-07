Star di Instagram trovata morta in casa: il suo corpo era nascosto in una valigia

Martedì 30 Luglio 2019, 19:25

di Instagram di 24 anni, è stata trovatanel suo appartamento a Mosca, in Russia. Il suo corpo era nascosto dentro unacon diverse ferite da arma da taglio, di cui una molto profonda alla gola.Da quanto riporta la Bbc, i genitori avevano provato a contattare più volte la ragazza, senza successo. Preoccupati, si erano poi rivolti al padrone di casa che li aveva fatti entrare in casa. Lì, il ritrovamento del corpo della figlia con la gola tagliata dentro una valigia abbandonata nel corridoio., che aveva oltresu Instagram , aveva 24 anni, studiava medicina e aveva da poco iniziato una nuova storia d'amore. Motivo per cui i maggiori sospetti si concentrano sull'ex fidanzato, che non avrebbe mai accettato la fine della loro relazione.La polizia ha dichiarato che nelle immagini della telecamera di videosorveglianza apparirebbe proprio lui, mentre si aggira furtivo vicino al suo appartamento nei giorni precedenti la scomparsa.