Eton, nella vecchia scuola di William e Harry muore un 17enne: «Stava giocando a calcio». Rotta la tradizione reale per il lutto

Una foto di una famiglia che non c'è più. I futuri sovrani del Regno Unito, Carlo e Diana (poi scomparsa prematuramente), e i figli, William e Harry (oggi più divisi che mai, come dimostrato al recente evento in onore della madre in cui ha regnato il gelo) in un raro scatto di famiglia davanti all'Eton College. La scuola che – recentemente ha vissuto un dramma – ha rotto con un'antica usanza reale.

Cosa è successo ad Eton

Ad Eton, frequentata in passato dai principi Harry e William, uno studente è morto dopo un malore mentre era sul campo da gioco. Sabato 16 marzo, infatti, Raphaël Pryor, 17 anni, si è improvvisamente sentito male. Per il giovane, definito dalla scuola come "eccezionale", sono piovuti molti tributi.

The headmaster of Eton College has paid tribute to Year 13 pupil Raphaël Pryor, who died after collapsing within the school’s grounds while playing the Field Game ⬇️ https://t.co/r9TI8guyHr — The Times and The Sunday Times (@thetimes) March 19, 2024

Il ricordo del preside

Il preside di Eton, Simon Henderson, ha dichiarato: «Raphaël era un giovane eccezionale che viveva con la gioia nel cuore, condividendola ampiamente e con forza.

La tradizione

Le bandiere dell'Eton College sono mezz'asta. Tributo riservato, solitamente, solo alla morte dei membri della famiglia reale.

