Non vuole sembrare umano, 24enne modifica il suo corpo per anni: «La gente mi chiama "diavolo", ma non mi interessa»

Danny ha passato gli ultimi otto anni a modificare il proprio corpo in vari modi per poter ottenere quello che vuole, ovvero un aspetto non più umano. La gente, ora, lo chiama "diavolo", ma afferma che non importa cosa pensano gli altri. Infatti, oggi, a 24 anni, Danny continua a proseguire con chiarezza verso il suo obiettivo, vale a dire la trasformazione in una creatura unica che ha chiamato "Possession".

Secondo quanto riporta il DailyMail, Danny viene dalla Germania e oltre a ricoprirsi di piercing e tatuaggi di vario genere, ha deciso di rimuovere alcune parti del suo corpo per ottenere l'effetto e l'aspetto desiderato. Ecco la sua storia e fin dove si è spinto.

«Non mi piacciono gli umani»

Danny Englert, o meglio, Possession, ha spiegato: «Non mi piacciono gli umani, non mi piace ciò che fanno gli uni agli altri e il mondo in cui vivono.

Possession ha rimosso una parte delle orecchie affinché fossero simili a quelle dei goblin e ha inniettato dell'inchiostro nel bulbo oculare per farli diventare neri: «I tatuaggi coprono poco più della metà del mio corpo, ma molti non sono finiti a causa della natura caotica del mio progetto».

Sono passati otto anni dalla prima modifica e nel corso del tempo ha speso circa 2.500 euro. Oltre ai tatuaggi, Possession ha optato per degli impianti transdermici, delle corna che trapassano la sua testa e il torso. Poi, ha inniettato l'inchiostro anche nelle gengive e nella lingua e installato dei denti a punta.

Nella maggior parte dei casi, la trasformazione è stata portata avanti da Possession con l'aiuto di alcuni amici, fatto che a suo dire ha permesso di risparmiare migliaia di euro. Dopo aver sviluppato questa abilità nel corso degli 8 anni, dice che ora è a un livello tale da poter modificare il corpo degli altri.

Un problema che ha dovuto affrontare a causa della sua trasformazione è relativo alle reazioni delle persone, che non solo «strillano "diavolo"», ma sono arrivati anche alle mani: «Una volta tre ragazzi hanno attaccato me e un mio amico mentre andavamo a casa, solo per il nostro aspetto differente», racconta, «ma non mi interessa, è un comportamento tipicamente umano e lo aggiungerò semplicemente alla lista dei motivi per cui li odio. Continuerò a fare quello che faccio perché lo faccio per me».

