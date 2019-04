Modella resta paraplegica a 14 anni, ma non si arrende. «Lancio una linea di vestiti per le donne in sedia a rotelle»

Ultimo aggiornamento: 22:56

, 41 anni, è una modella brasiliana. A causa di un incidente,Continuando a dedicarsi alle sue passioni,. Ha giocato a tennis, vincendo due medaglie d’argento nel 2007 ai Para Pan Am Games e nel 2012 ha partecipato ai Paralympic Games Opening Ceremony. Poi un anno fa la svolta. Samanta decide di creare«Se ci sono delle modelle disabili in passerella, è importante anche che ci siano degli stilisti che pensino alla vita quotidiana delle persone con difficoltà motorie». La modella brasiliana diventa, dunque,che abbraccia il mondo della disabilità, conciliando comodità, sostenibilità e inclusione.A partire dal 15 giugno la collezione sarà disponibile online sul suo. «Una donna per essere sicura di sé - continua Samanta -e nella sua vita quotidiana, a prescindere dall’uso di una sedia a rotelle».Sono diversi gliche hanno supportato Samanta nel suo progetto: Rua Luja, London Organic, Bekoffee, Caroline, Gunda Hafner, Peter Twiss, Contessina London e Amaelia. Una parte dei ricavi della vendita verrà donato a, un’organizzazione di beneficenza che fornisce sedie a rotelle alle persone che ne hanno bisogno in tutto il mondo.