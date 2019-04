Anastasia muore folgorata a 20 anni mentre fa il bagno usando lo smarthphone in ricarica

Francesca si sente male e muore a 18 anni tra le braccia della madre

Un'altra giovanementre fa ilusando lo. Si chiamava, aveva 20 anni, ed è stata trovata senza vita nella vasca da bagno dalla madre nel loro appartamento nella zona sud di. E' il quinto caso in pochi mesi in Russia di ragazze o di giovani che muoiono nello stesso modo.Identica la scena e identico il dolore dei genitori: in questo caso la madre di Anastasia è rientrata dal supermercato dove lavorava perché la figlia da tempo non rispondeva al cellulare. Non c'è stato nulla da fare, come hanno constatato i medici dell'ambulanza chiamata dalla donna: la ventenne non aveva avuto scampo quando il telefonino, collegato alla presa con il cavo di ricarica, era finito nell'acqua.Terribile l'imprudenza alla base di queste morti: forse l'uso continuo dello smartphone fa dimenticare la norme base della prudenza riservate magari all'asciugacapelli. Neppure il migliore impianto elettrico dotato di interruttore salva-vita può garantire di uscire indenni da queste imprudenze.